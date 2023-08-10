Щоб закрити небо над Україною потрібна колосальна кількість озброєння.

Україна не може просто придбати нові системи ППО, оскільки озброєння не продається у супермаркеті - для цього потрібного отримати спеціальний дозвіл.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що системи протиповітряної оборони є технологічною зброєю, яку продають іншим країнам лише за погодженням урядів. У зв'язку з цим всі заяви з цієї теми є маніпуляціями.

"Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це маніпуляція, не можна піти в супермаркет і купити ППО або винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн", — сказав Ігнат.

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Водночас в українському командуванні неодноразово підраховували, скільки Україні потрібно систем ППО, щоб повністю захистити нашу територію і закрити небо. Це колосальна кількість озброєння.

"Потрібні десятки і навіть сотні, якщо брати все разом. Німеччина передала лише дві установки Patriot. Потрібно замінювати західними системами радянські", — зазначив речник Повітряних сил.

ППО для України - останні новини

На початку серпня президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам зосередитись на пошуку більшої кількості зброї, зокрема систем протиповітряної оборони для України.

Але приєднання кожної нової держави до створених нами оборонних коаліцій спрощує виконання цього фундаментального завдання. Коаліція "Петріотів" і "Насамсів", "Самп-Ті" і "Айрісів" - кожної системи, яка ефективна та має стати доступною… Навіть С-300… Сьогодні війна, сьогодні все важливо", – зазначив президент.

В ОП заявляли, що Україні необхідно 10-12 комплексів Patriot або аналогічних систем, щоб покрити всю територію країни. 9 серпня стало відомо, що Німеччина передала Україні дві установки Patriot. Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

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