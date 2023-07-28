Подоляк розкрив тактику окупантів.

Україні необхідно 10-12 комплексів Patriot або аналогічних систем, щоб покрити всю територію країни.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian. "Тактика Росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші зенітні системи, а потім паралельно у них з'являється можливість використовувати балістичні ракети для ураження об'єктів інфраструктури, - пояснив він.

Ця стратегія вже не працює в Києві, де побудована складна багаторівнева система ППО, проте в Одесі та інших районах півдня - ні.

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"У нас немає достатньої кількості сучасних зенітних комплексів типу Patriot, здатних вражати російські ракети останнього покоління типу "Онікс" і "Кинджал" - дефіцит цих систем означає, що ми не можемо прикрити всі райони країни", - сказав Подоляк, зазначивши, що 10-12 комплексів Patriot або аналогічних систем зможуть зробити це.

ЗРК Patriot в Україні: що відомо

Офіційно повідомлялося про передачу Україні двох дивізіонів Patriot - від Сполучених Штатів Америки та Німеччини. В середині липня стало відомо, що Берлін передасть Україні Додаткові пускові установки і ракети до них.

На початку квітня президент Володимир Зеленський подякував за систему Patriot Нідерландам, заявивши, що вона вже врятувала тисячі життів.

Навесні ЗМІ повідомляли, що Україна змогла збити літак дальньої авіації ВКС РФ за допомогою цієї системи. Крім того, під час однієї з атак, українські захисники збили ракету "Кинджал".

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