Наразі ЗСУ мають на озброєнні лише дві такі батареї.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal заявив, що Raytheon Technologies збільшить виробництво до 12 батарей Patriot на рік.

Зазначається, що наразі Україна має лише дві такі батареї, надані Нідерландами та США. Кожна з них має вісім пускових установок та інше необхідне обладнання.

Хейс наголосив, що Raytheon Technologies була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО в Україні знищив майже 90% російських цілей. Як додається, Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано для збиття цим ППО.

WSJ пише, що ЗСУ мають у розпорядженні ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, а також PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.

Patriot в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці травня системи ППО Patriot вийшли на бойове чергування в Україні. Окупанти, скаженіючи, почали частіше обстрілювати територію нашої країни у намаганнях знищити західні установки.

Вночі 16 травня Росія атакувала Україну ракетами Х-47 "Кинджал" - всі шість були запущені у бік Києва і знищені силами української ППО.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відповів на питання, чи можуть у нас закінчитись ракети до цієї системи ППО. За його словами, 50 країн світу, які підтримують Україну, надаватимуть допомогу стільки, скільки потрібно.

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