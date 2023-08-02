За його словами, підійдуть навіть старенькі С-300.

Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам зосередитись на пошуку більшої кількості зброї, зокрема систем протиповітряної оборони для України.

Виступаючи на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України, він заявив, що зараз Україна отримує "більше зброї, ніж будь-хто міг передбачити" на початку повномасштабного вторгнення. Попри це, цього все ще менше, ніж треба для переваги над російськими окупантами.

Український лідер наголосив на важливості посилення повітряного щита. За словами Зеленського, нам потрібні всі системи ППО, які ми можемо отримати, навіть старі С-300.

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"Україна має бути захищена від російського терору. Це справді дуже складне завдання. Але приєднання кожної нової держави до створених нами оборонних коаліцій спрощує виконання цього фундаментального завдання. Коаліція "Петріотів" і "Насамсів", "Самп-Ті" і "Айрісів" - кожної системи, яка ефективна та має стати доступною… Навіть С-300… Сьогодні війна, сьогодні все важливо", – зазначив президент.

Український лідер наголосив на необхідності й надалі працювати з державами-партнерами, і передусім зі США задля отримання далекобійної зброї.

"Має настати той день, коли так само звично для всіх нас, для наших воїнів, як "Джавеліни" або "Хаймарси", так само запрацюють і ATACMS", – підсумував Зеленський.

ППО для України

Раніше в ОП заявляли, що Україні необхідно 10-12 комплексів Patriot або аналогічних систем, щоб покрити всю територію країни.

Нещодавно стало відомо, що Україна до кінця року отримає від Німеччини ще дві сучасні системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

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