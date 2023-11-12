Торік вони мали значно більшу кількість, ніж мають зараз.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія, могла накопичити 800 високоточних ракет за останні вісім місяців.

"Два з половиною місяці тому ГУР нам повідомляло про 600 ракет і про те, що приблизна виробнича потужність — 100 ракет на місяць. Виходить, минуло два місяці, от вони мають 800 [ракет] із гаком. Це якраз ті два місяці, де [була] мала інтенсивність використання ракетного озброєння. Калібри були, Іскандер-К, але не було Х-101, Х-555 за цей час. Імовірно, противник накопичив, сумарно — 800", — заявив він в ефірі Radio NV.

Ігнат нагадав, що торік країна-агресор випустила по Україні тисячу лише крилатих ракет.

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"Вони мали значно більшу кількість минулого року, ніж вони мають зараз. Це не стосується ракет С-300 чи авіаційних ракет (Х-59, Х-32), Оніксів тощо. Це стосується саме тих ракет, про які ми зараз із вами говоримо", — додав речник.

Скільки ракет накопичила Росія

Дещо раніше у ГУР Міноборони України розповідали, зараз у Росії є близько 845 ракет. Серед них: 165 КРМБ "Калібр"; 160 Х-101/555/55; 290 модифікацій Іскандер; 80 Х-47М2 "Кинджал" та 150 ракет Х-22/32.

За оцінінкою розвідки, хоча росіяни сьогодні виробляють далекобійні ракети у більшій кількості, проте повернутися до запасів, які були у них станом на 24 лютого 2022 року, РФ не вдається.

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