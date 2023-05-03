Зазначається, що на місці інциденту працюють всі необхідні служби

Російські окупанти в ніч на 3 травня запустили по Дніпру дрони-камікадзе Shahed-136. Один з БПЛА потрапив в адміністративну будівлю міста.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, українські захисники Повітряного командування "Схід" збили сім дронів, але один з них потрапив у ціль.

"У Дніпрі пошкоджено адміністративну будівлю. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Жителі міста не постраждали", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Відео дня

На місці інциденту працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються.

Атака РФ в ніч на 3 травня - що відомо

Армія РФ вночі атакувала Київ дронами-камікадзе. Повітряну тривогу оголосили по всій території України.

Силами ППО над Києвом і областю збили всі дрони. Російські окупанти запустили баражуючі боєприпаси за різними напрямками.

У Повітряних силах України повідомили, що Росія випустила по Україні в ніч на 3 травня 2023 року 26 ударних дронов "Shahed-136/131", з яких 21 вдалося знищити силами ППО. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

Вас також можуть зацікавити новини: