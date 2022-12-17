За словами очільника ЦРУ, США чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї.

Очільник ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Штати наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

Скоріш за все своєю риторикою агресор має на меті залякування, повідомив він в інтерв’ю американській телекомпанії PBS.

"Я гадаю, що брязкання (ядерною - УНІАН) зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", - пояснив Бернс.

Відео дня

За його словами, США чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї. Очільник ЦРУ додав, що на РФ могли вплинути й заяви світових лідерів.

"Я вважаю, що також було дуже корисно, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - підсумував Бернс.

Ядерні загрози РФ

Виступаючи перед радою з прав людини 7 грудня, Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою. Однак пізніше Путін заговорив про можливість превентивного ядерного удару.

Крім того, Росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що це дуже потужний натяк від Путіна.

Водночас президент України Володимир Зеленський не думає, що Путін використовуватиме ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: