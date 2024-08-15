Макфол зазначив, що зазвичай росіяни проводять килимові бомбардування, щоб захопити територію, але на російській землі таку стратегію застосувати не можна.

Наступ України в Курській області завдав Володимиру Путіну величезного психологічного удару, і в нього поки що немає плану, як відвоювати захоплені території. Про це заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол, пише The Hill.

"Я думаю, що психологічно цей удар величезний для Путіна, особливо серед еліти, тому що він повинен бути захисником. Він має бути сильною людиною, яка захищає Росію від Заходу, яка захищає Росію від України. І тепер вдруге за стільки років він не зміг цього зробити", - сказав Макфол

Макфол зазначив, що вторгнення України нагадує йому повстання глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина минулого літа, яке в кінцевому підсумку закінчилося переговорами з Путіним.

Відео дня

"Путіну довелося вести з ним переговори, щоб зупинити це. Але тут українці не будуть вести з ним переговори, щоб піти", - сказав Макфол.

На його думку, у російського лідера поки що немає стратегії, щоб відбити українське вторгнення, і це "в психологічному плані дуже шкідливо для Путіна".

Макфол також вважає, що контрнаступ ЗСУ "можливо" вплине на мертву хватку Путіна над російськими військовими.

"Це ганьба для розвідки. Пам'ятайте, розвідники теж не зрозуміли це правильно. Це ганьба для військових", - додав він.

Він зазначив, що російські військові зазвичай влаштовують килимові бомбардування, вбиваючи безліч мирних жителів і знищуючи невійськові цілі, коли хочуть звільнити територію. Однак на російській землі таку стратегію не застосувати.

"Ось що вони зробили в Україні. Вони зробили це в Сирії. Вони зробили це в Чечні. Вони не можуть зробити цього на своїй території. І тому, я думаю, Путін стикається зі справжньою дилемою. Як він збирається звільняти цю територію? Поки у нього немає відповіді", - підсумував Макфол.

Курська область - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 і 14 серпня ЗСУ просунулися в Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. Водночас росіяни риють окопи і бояться, що ЗСУ розширять прорив.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Також 14 серпня в Курській області спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: