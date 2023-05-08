Там вирішили поповнити фонд "гарматного м'яса" за рахунок робітників-мігрантів із країн Центральної Азії.

Російські військові вербувальники націлилися на робітників-мігрантів з Центральної Азії для участі у війні в Україні.

Як йдеться у свіжому огляді британської розвідки, з цією метою вербувальники відвідували російські мечеті та імміграційні служби. "Співробітники імміграційних служб, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів", - йдеться в повідомленні розвідки.

Вербувальники пропонують робітникам-мігрантам бонуси за реєстрацію в розмірі $2390 і зарплату до $4160 на місяць за участь у війні в Україні. Мігрантам також було запропоновано прискорене отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

Відео дня

"Висока щомісячна заробітна плата і бонуси при реєстрації спонукають деяких робітників-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, швидше за все, відправлять на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий", - припускають Британські аналітики.

В огляді наголошується, що вербування мігрантів є частиною спроб Міноборони РФ виконати поставлене завдання з залучення 400 тис. добровольців для війни проти України.

"Влада РФ майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішнє інакомислення", - зробили висновок в британській розвідці.

Мобілізація в РФ

Відкрито часткову мобілізацію в РФ оголошували у вересні минулого року. Її оголосив президент країни Володимир Путін. Після цього тисячі російський чоловіків втекли з країни. У зв'язку з цим надалі російська влада почала проводити приховану мобілізацію. А для поповнення рядів "гарматного м'яса" стали вербувати ув'язнених. Цим займалася ПВК "Вагнер".

Вас також можуть зацікавити новини: