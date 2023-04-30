У Росії почалася нова хвиля вербування зеків, що перевершує за масштабами попередню.

Міністерство оборони РФ розгорнуло небачене за масштабами вербування ув'язнених у російських колоніях. Частину завербованих передають так званим "ПВК". Про це заявила очільниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова на правозахисній конференції в Берліні.

"Зараз йде абсолютно відчайдушна мобілізація, ми такої ще не бачили. Навіть за часів дії Пригожина і ПВК "Вагнер" в російських зонах - не було такої величезної кількості людей, яких забирають із зон кожного дня", - цитує Романову телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

За словами Романової, частину завербованих зеків Міноборони РФ передає в розпорядження так званих "ПВК", зокрема газпромівському "ПВК Поток". Також частину завербованих продовжують передавати пригожинській "ПВК Вагнера".

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"Судячи з усього, Міноборони віддає "надлишок" в "ПВК Вагнер", тому що лейтенанти [регулярної армії] після училищ просто не вміють ними (ув'язненим – УНІАН) командувати", — цитує Романову "Агентство Новости".

Правозахисниця допускає, що в майбутньому до командування ув'язненими на фронті можуть залучити співробітників Федеральної служби виконання покарань.

За підрахунками Романової, тільки за квітень російське Міноборони завербувало близько 10 тисяч ув'язнених в російських в'язницях.

"Ми насправді не встигаємо рахувати. Квітень не скінчився, але за квітень навскидку вони взяли відразу тисяч десять", — заявила вона, уточнивши, що в березні і лютому такого масштабного набору не було.

Романова також назвала останні цифри за кількістю завербованих в колоніях безпосередньо Євгеном Пригожиним. За підрахунками фонду "Русь сидящая", на 1 лютого до "Групи Вагнера" було завербовано близько 49 тисяч ув'язнених. З війни в Росію вже повернулося близько п'яти тисяч ув'язнених, ще близько 10 тисяч, включаючи добровольців не з в'язниць, зараз знаходяться в зоні бойових дій.

Ситуація з "вагнерівцями" в Україні

Хоча так звана "ПВК Вагнера" воювала в Україні з 2014 року, до 2022 року вона залишалася угрупованням, що складається з професійних "солдатів удачі" і колишніх силовиків. Однак масштаб війни з торішнім вторгненням різко виріс і невелику групу військових професіоналів вирішили перетворити в приватну армію, що складається переважно з колишніх ув'язнених.

З липня минулого року власник "Вагнера" Євген Пригожин вербував у російських в'язницях добровольців, яким обіцяли повне помилування після півроку участі в боях. До середини зими чисельність угруповання досягла піку, але вже в січні Пригожину заборонили вербувати ув'язнених.

Залишившись без поповнень і після найвищих втрат на фронті, "Група Вагнера" опинилася на межі зникнення. Це визнав і сам Пригожин.

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