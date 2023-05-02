25 квітня в декількох селах Свердловської області почалися пожежі.

Частина засуджених колонії села Сосьва Свердловської області, яке минулого тижня постраждало від масштабної пожежі, нібито погодилися відправитися на війну проти України.

За словами місцевої уповноваженої з прав людини Тетяни Мерзлякової, багатьох евакуйованих з села зеків нібито хвилює питання, як потрапити на фронт.

"Почали вони з подяки начальнику колонії - зволікання з ухваленням рішення призвело б до біди - просять подякувати губернатору за те, що той налаштований зберегти Сосьву. Питання, які їх хвилюють - як потрапити на фронт? Попросила підняти руки, кого хвилює це питання - майже половина", - стверджує омбудсвумен.

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Пожежі в Росії - що відомо

25 квітня в декількох селах Свердловської області почалися пожежі. У Сосьві загорілася пилорама. Зокрема, згоріли вагони з лісоматеріалом. Після цього вогонь перекинувся на будинки.

Владі також довелося евакуювати 240 ув'язнених з лікувально-виправного закладу.

В результаті було знищено понад 100 будівель. В екстрених службах ЗМІ сказали, що понад 600 осіб втратили житло в результаті пожеж у шести населених пунктах Свердловської області. Пізніше стверджували, що в Сосьві в результаті пожежі загинули дві людини.

Російські силовики порушили дві кримінальні справи проти співробітника управління цивільного захисту та господарського обслуговування Сосьвинского міського округу В'ячеслава Алексєєва і керуючого пилорамою Газанфара Мамедова. Їх звинувачують за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох осіб.

Російські зеки на війні проти України - головне

Першим на фронт ув'язнених почав вербувати ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Проте після ряду "м'ясних" штурмів Донбасу кількість зеків у лавах "вагнерівців" почала різко скорочуватися. Зараз ватажок терористів ниє про великі втрати бойовиків, які вже не в змозі поповнити.

За підрахунком західних аналітиків, зеки частіше за інших окупантів "двохсотяться" на фронті - навіть у порівнянні з оснащеними регулярними військами РФ.

Водночас, за словами правозахисників, на днях Міноборони Шойгу розвернуло небачену за масштабами кампанію з вербування ув'язнених у російських в'язницях. Частину завербованих передають так званим "ПВК".

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