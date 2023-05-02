Частина засуджених колонії села Сосьва Свердловської області, яке минулого тижня постраждало від масштабної пожежі, нібито погодилися відправитися на війну проти України.
За словами місцевої уповноваженої з прав людини Тетяни Мерзлякової, багатьох евакуйованих з села зеків нібито хвилює питання, як потрапити на фронт.
"Почали вони з подяки начальнику колонії - зволікання з ухваленням рішення призвело б до біди - просять подякувати губернатору за те, що той налаштований зберегти Сосьву. Питання, які їх хвилюють - як потрапити на фронт? Попросила підняти руки, кого хвилює це питання - майже половина", - стверджує омбудсвумен.
Пожежі в Росії - що відомо
25 квітня в декількох селах Свердловської області почалися пожежі. У Сосьві загорілася пилорама. Зокрема, згоріли вагони з лісоматеріалом. Після цього вогонь перекинувся на будинки.
Владі також довелося евакуювати 240 ув'язнених з лікувально-виправного закладу.
В результаті було знищено понад 100 будівель. В екстрених службах ЗМІ сказали, що понад 600 осіб втратили житло в результаті пожеж у шести населених пунктах Свердловської області. Пізніше стверджували, що в Сосьві в результаті пожежі загинули дві людини.
Російські силовики порушили дві кримінальні справи проти співробітника управління цивільного захисту та господарського обслуговування Сосьвинского міського округу В'ячеслава Алексєєва і керуючого пилорамою Газанфара Мамедова. Їх звинувачують за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох осіб.
Російські зеки на війні проти України - головне
Першим на фронт ув'язнених почав вербувати ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Проте після ряду "м'ясних" штурмів Донбасу кількість зеків у лавах "вагнерівців" почала різко скорочуватися. Зараз ватажок терористів ниє про великі втрати бойовиків, які вже не в змозі поповнити.
За підрахунком західних аналітиків, зеки частіше за інших окупантів "двохсотяться" на фронті - навіть у порівнянні з оснащеними регулярними військами РФ.
Водночас, за словами правозахисників, на днях Міноборони Шойгу розвернуло небачену за масштабами кампанію з вербування ув'язнених у російських в'язницях. Частину завербованих передають так званим "ПВК".