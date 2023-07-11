Міська влада Москви встановила квоти для будівельних кампаній з метою відправки гастарбайтерів з бідніших регіонів Росії і країн Центральної Азії на війну проти України.
"Досить імовірно, що міська влада Москви погрожує відкликати контракти у будівельних фірм, якщо вони не зможуть виконати квоти для забезпечення "волонтерів" з метою служби в Україні", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.
Зокрема, одна компанія, за повідомленнями, отримала завдання забезпечити 30 "волонтерів" до кінця серпня 2023 року.
"Імовірно, що цей крок в першу чергу зачепить етнічні меншини з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан, і країн Центральної Азії, які складають більшість робітників-будівельників в Москві", - відзначає розвідка.
Як сказано у повідомленні, досить імовірно, що цей захід негласно схвалено мером Москви Сергієм Собяніним. Це рішення продовжує серію заходів з намагання мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів, одночасно підтримуючи воєнні зусилля.
Мобілізація в Росії - останні новини
Як повідомляв УНІАН, російська влада кидає на війну проти України не тільки ув'язнених, а й наркоманів, і хворих на гепатит. На одному з полігонів в Алтайському краї нарахували понад 300 таких "новобранців".
Журналісти з'ясували, що на війну в Україні вербують навіть громадян Непалу, які приїхали в Росію на навчання.
За даними британської розвідки, якщо до лав армії РФ наберуть ще 500 тисяч людей, про що говорить президент РФ Володимир Путін, "ми побачимо ще гірших профанів".