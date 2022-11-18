Збори планують проводити партіями по 25% працівників.

У Бєлгородській області почалось активне вербування працівників промислових підприємств у приватну військову компанію "Вагнера".

Відповідна домовленість була досягнута з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на п'ятницю, 18 листопада.

Зазначається, що працівників призовного віку залучатимуть до військових зборів на базі ПВК "Вагнер" строком на 30 днів із збереженням заробітної плати.

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Збори будуть проводити партіями по 25% працівників цієї категорії. Після завершення заходів чоловікам запропонують підписати контракт з приватною військовою кампанією.

ПВК "Вагнер" і війна в Україні

6 листопада власник ПВК "Вагнера", бізнесмен Євген Пригожин повідомив про створення Центрів з підготовки військових в Бєлгородській і Курській областях РФ, що межують з Україною.

На думку Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін вважає, що залежить від "вагнерівців", зокрема в боях за Бахмут. Аналітики ISW заявляли, що бойовики ПВК "Вагнера" намагаються відзначитися від регулярних російських військ і збройних банд-формувань ОРДЛО, часто приписуючи собі чужі "успіхи".

Пригожин, відомий як бізнесмен і "кухар Путіна", припинив відхрещуватися від діяльності ПВК. В тому числі, він особисто агітував "зеків" і завербував понад тисячу в'язнів.

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