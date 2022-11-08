Аналітики вказали, що в той час, як Пригожин і Кадиров залишаються незалежними, дії Путіна в Україні від цих двох залежать все більше.

Дії президента Росії Володимира Путіна в Україні залежні від сил фінансиста приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Як йдеться в свіжій доповіді Інституту вивчення війни (ISW), група російських провоєнних силовиків збільшує свій вплив частково для просування особистих інтересів в РФ і окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні.

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами Збройних сил Росії.

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Інший член партії "силовиків", чеченський лідер Рамзан Кадиров, як повідомляється, також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

Український центр опору зазначає, що Кадиров і його польові командири розширюють бізнес-мережі на окупованих територіях.

Як зазначають аналітики, і Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні.

В ISW вказали на те, що російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, свідчать про те, що він створив у суспільстві уявлення про його можливий прихід до влади. Такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії.

Також інститут звернув увагу на те, що російські війська значно виснажили свій арсенал високоточних систем озброєнь і зазнали значних втрат в авіації і, ймовірно, будуть намагатися підтримувати нинішній темп ударів по українській критичній інфраструктурі.

Крім того, за даними експертів, російська окупаційна влада, ймовірно, розпочинає новий етап так званої "евакуації" з Херсонської області.

Крім цього, як підкреслили аналітики, інформація про широкомасштабні провали російського військового керівництва набуває соціальної динаміки. Російські блогери заявили, що жінки, імовірно, родички військових РФ та мобілізованих, привертають увагу до провального стану війни. У ISW припустили, що неспроможність Міноборони РФ вирішити ці системні проблеми та їхні першопричини, ймовірно, посилюватиме соціальну напругу протягом усієї війни.

Пригожин заявив про втручання у вибори в США

Російський олігарх заявив що він "втручався, втручається і буде втручатися" в американські вибори.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс назвав це "нахабним визнанням" і проявом безкарності як самого олігарха, так і вищого керівництва Росії.

У США переконані, що Пригожин не став би таке говорити без згоди Кремля.

Як відомо, раніше Пригожин особисто агітував "зеків" і завербував понад тисячу ув'язнених на війну в Україні.

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