Пригожин закликає бізнес залучити чверть співробітників-чоловіків на службу.

Власник ПВК "Вагнера", бізнесмен Євген Пригожин повідомив про створення Центрів з підготовки військових в Бєлгородській і Курській областях РФ, що межують з Україною.

Центри підготовки Пригожин готовий фінансувати нібито за власний рахунок, йдеться в заяві, розміщеній його компанією "Конкорд".

"Кухар Путіна" також закликав до мобілізації на фронт четвертої частини дорослого чоловічого населення.

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"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві", – вважає Пригожин.

На його переконання, завдяки такому підходу "100% стануть на захист країни", коли "прийде ворог".

Роль ПВК Пригожина у війні РФ проти України

Бойовики ПВК "Вагнер" відіграють важливу роль у російській агресії проти України. На думку аналітиків ISW, російський диктатор Володимир Путін залежить від "вагнеровцев", зокрема, в боях за Бахмут.

Пригожин, відомий як бізнесмен і "кухар Путіна", припинив відхрещуватися від діяльності ПВК. В тому числі, він особисто агітував "зеків" і завербував понад тисячу в'язнів.

Зауважують, що останнім часом Пригожин продовжує нарощувати владу в Росії і управляє "вагнерівцями" без прямого контролю Міноборони РФ.

При цьому він продовжує сіяти розкол в уряді РФ.

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