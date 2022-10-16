Кількість крилатих ракет у противника зменшується, а за санкційного тиску відновити їхню кількість важко або неможливо.

У Російської Федерації зникає можливість підтримувати інтенсивність ракетних обстрілів.

Про це повідомив керівник Центру війсково-правових досліджень Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

"Спостерігається певна нестача ракет для проведення постійних обстрілів. Я маю на увазі інтенсивність вогню, яку ми спостерігали 10 жовтня", - розповів сказав експерт.

Відео дня

Він нагадав, що тоді було випущено більше 80 ракет, не враховуючи іранські безпілотники та ракети С-300. Наступного дня було уже випущено 28 і 20 збито. Тобто ми побачили спад активності.

"Вочевидь це свідчить про те, що підтримувати інтенсивність ось таких ударів протягом кількох днів-тижнів у Росії дійсно зникають спроможності. Що може свідчити про проблеми з певними видами крилатих ракет, зокрема. І далі вони (ракети – УНІАН) будуть зменшуватися, бо вирішити їх за санкційного тиску і без західних технологій досить важко і практично неможливо", - додав Мусієнко.

Ракетний обстріл України

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, упродовж 10 жовтня російські загарбники завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В результаті ворожих обстрілів загинули 20 людей, близько сотні поранено.

Російський президент Володимир Путін підтвердив, що ударів завдали у відповідь на нібито "теракт" на Кримському мосту: "У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів".

Вас також можуть зацікавити новини: