Зараз пропускна здатність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування.

Вітчизняні енергетики стабілізували електропостачання по всій країні після ракетних атак окупантів 10-12 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Вчора нам вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на нашу енергетичну інфраструктуру. Графік примусових обмежень споживачів вчора вже не застосовувався. Зараз наша енергосистема працює стабільно. Спасибі українським енергетикам за їх професіоналізм і мужність", - сказав він.

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Однак глава уряду додав, що зараз пропускна здатність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті обстрілів ракетами. "Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Протягом цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно або свідомо зменшити споживання протягом дня та особливо в ранковий і вечірній піки споживання", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що сьогодні Кабмін виділяє 300 млн грн Київської області та 57 млн грн Сумської області на відновлення інфраструктури, що постраждала в тому числі через недавні ракетні атаки.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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