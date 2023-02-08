На думку секретаря РНБО, активізація наступальних дій пов'язана з річницею війни.

Новий масштабний наступ російських окупаційних військ може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Reuters. Водночас він зазначив, що тільки від ЗСУ залежатиме, наскільки спроби росіян будуть успішними.

"Спроби наступу або на харківському, або на запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені", - сказав Данілов.

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На думку секретаря РНБО, активізація наступальних дій пов'язана з річницею війни. Зокрема, Кремлю "треба щось показати перед своїм народом".

"У них має бути велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати", - додав він.

Новий наступ Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес скептично ставиться до можливого великого наступу армії РФ.

За оцінкою ISW, Росія не має достатньої бойової потужності для успішного великого наступу.

Водночас українські розвідники вважають, що російські війська підуть у наступ на трьох напрямках. Йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

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