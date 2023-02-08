На думку аналітиків, Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни.

Військове командування РФ ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області, хоча їхня армія не має достатньої бойової потужності.

Про це повідомляється у огляді Інституту вивчення війни, аналітики якого розглянули оцінку міноборони Британії про те, що Кремль вже намагався провести наступальну операцію у січні, але отримав лише кілька сотень метрів території.

Зазначається, що повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у Росії та браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу. Експерти впевнені, Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

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"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, аналітики спостерігали, як РФ сигналізувала про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.

Новий наступ Росії

Розмови щодо можливості великого наступу російської армії ведуться з кінця минулого року, однак всі називають різні дати.

Так, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що що окупанти можуть його приурочити до річниці повномасштабного вторгнення.

За даними Financial Times, українській владі передали інформацію про новий наступ Росії, який може відбутися протягом 10 днів. Ймовірним напрямком атаки аналітики називають західну частину Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

Колишній командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес також скептично ставиться до можливого великого наступу армії РФ.

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