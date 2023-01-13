"Вагнерівці" можуть становити близько чверті всіх російських сил в Україні.

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин почав набирати у тюрмах у свої загони "гарматного м'яся" жінок, розповіла в інтерв'ю LRT.lt журналістка і керівниця Фонду "Русь сидить" Ольга Романова.

"За нашими даними, жінок вже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки нічого не знаємо про їхню подальшу долю", - поділилася вона.

Також журналістка зазначила, що їхня організація почала отримувати листи від жінок з проханням посприяти їхній відправці на війну ще з початку війни.

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Пригожин вербує зеків на війну в Україну

Ще влітку в мережі з'явилося відео в одній з в'язниць Росії, як Євгеній Пригожин особисто закликав ув'язнених приєднатися до ПВК "Вагнер", а натомість отримати амністію.

Згодом Пригожин почав відкрите вербування зеків у "вагнерівці". Таких "військових" він відправляє у ролі "гарматного м'яса" першими розвідувати позиції ЗСУ - без підтримки важкої техніки.

За оцінками експертів, вагнерівці, серед яких більшість - вчорашні ув'язнені, можуть становити близько чверті всіх російських сил в Україні.

Українська розвідка пояснює рекрутинг зеків в Росії нестачею охочих воювати проти ЗСУ. За словами багатьох військових експертів, мобілізація ув'язнених і перекидання їх на війну в Україну не змінить ситуації на полі бою.

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