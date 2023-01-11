Західні розвідки констатують зростаючу роль найманців у російській військовій стратегії проти України.

Бойовики "Групи Вагнера" в даний час складають близько чверті від загальної кількості російських військ в Україні. Про це пише британське видання The Guardian.

За словами представників однієї із західних розвідок, роль "групи Вагнера" в російській військовій кампанії проти України постійно зростає.

"Існує реальна ймовірність того, що вагнерівці зараз складають чверть або більше російських комбатантів", – заявив журналістам неназваний чиновник.

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Водночас аналітики говорять про низьку ефективність "вагнерівців", які просуваються на Бахмутському напрямку неймовірно повільними темпами.

"Іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок", – констатує співрозмовник видання.

Участь "вагнерівців" у війні проти України

"Група Вагнера", що раніше існувала як група елітних найманців, перейшла до практики масовогої вербування ув'язнених і просто всіх бажаючих після весняних невдач у війні РФ проти України.

Завдяки активній медіа-кампанії куратор "вагнерівців" Євген Пригожин зумів створити для своїх бойовиків публічний образ найбільш боєздатної одиниці серед усіх російських сил. Однак Пентагон вказує на сильну залежність "вагнерівців" від російської армії і держави в цілому.

Тим не менш, спостерігачі фіксують зростання впливу Пригожина і його "групи Вагнера" на російську державу. Українські військові також констатують, що чисельність бойовиків цього угруповання на фронті зростає.

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