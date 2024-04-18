Україна ігнорує заклики США про припинення атак безпілотників у Росії.

Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіусу дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини компаній.

"Найкраща з нових моделей має запас ходу 3000 км і здатна досягти Сибіру. Народжена через необхідність — Захід неохоче надавав Україні зброю далекого радіусу дії – ця програма підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури. Але Білий дім незадоволений і підштовхує українців до припинення ударів", - пише The Economist.

Занепокоєння Америки були різними: від зростання ціни на нафту до перспективи неконтрольованого удару "око за око", в якому Україна могла б опинитися в програші. Побоювання останнього зросли наприкінці березня, коли Росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі, зазначає видання.

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Однак наразі Україна ігнорує американські поради щодо припинення ударів.

Як розповів The Economist офіцер розвідки, відповідальний за частину програми, він не отримував інструкцій про згортання операцій. Так, минулого тижня відбувся перехід від націлювання на нафтову інфраструктуру, але це, ймовірно, тимчасово. "Наші цілі змінюються з кожним днем. Ми не даємо росіянам спокою", - каже він.

Крім того, один із виробників безпілотників стверджує, що не всі американські представники погоджуються з такою політикою США.

Він зазначає, що його контакти "підморгували", коли передавали попередження та приватно "закликали продовжувати".

Атаки українських дронів

Як писав УНІАН, від початку року Україна здійснила серію безпілотних атак на низку російських нафтопереробних заводів. За підрахунками фахівців, країна-агресор втратила до 15% нафтопереробних потужностей.

На початку квітня ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Видання BILD писало, що Україна незабаром застосує дрони з далекобійністю до 2000 км і більше, що можуть атакувати Урал та Заполяр'я.

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