Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев закликав посилити заходи безпеки через високий рівень "диверсійно-терористичних загроз".

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив про високий рівень "терористичних загроз" в окупованому Криму на тлі проведення так званої "спецоперації" в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"На низці потенційно небезпечних об'єктів відсутня фізична охорона і технічні засоби безпеки. Прошу керівників регіонів негайно усунути наявні недоліки", - заявив Патрушев.

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За його словами, така необхідність пов'язана з "високим рівнем диверсійно-терористичних загроз" на тлі війни в Україні. Секретар Радбезу додав, що на окупованому півострові суттєво зросла кількість злочинів, скоєних з використанням зброї та боєприпасів.

"Тому необхідно привести плани з протидії тероризму у відповідність до рівня терористичних загроз і підвищити ефективність виконання передбачених у них заходів", - наголосив Патрушев.

Він також додав, що російські спецслужби і правоохоронці запобігли в Криму 12 злочинам "терористичної спрямованості". Зокрема на півострові нібито не допустили спробу вчинити теракт членами "Правого сектору".

Окупація Криму

За місяці війни Україна завдала кілька ударів по військових базах РФ в Криму. Так, наприклад, 16 серпня було зафіксовано влучання по складу з боєприпасами під Джанкоєм. Як повідомляв УНІАН, після цього на Керченському мосту утворилися великі черги з бажаючих покинути Крим.

Крім цього, на початку жовтня сталися вибух та пожежа на аеродромі "Бельбек" на північному заході Севастополя. У Росії заявили, що причиною "бавовни" став літак, який викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув.

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що в Криму налічується 13 аеродромів і злітно-посадкових смуг. Вони знаходяться в населених пунктах Багерове, Веселе, Гвардійське, Джанкой, Донузлав, Євпаторія, Заводське, Карагез, Кача, Кіровське, Жовтневе, Радянський та Херсонес.

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