Серія потужних вибухів прогриміла сьогодні на військових об'єктах окупантів у Криму.

На Керченському мосту утворилися автомобільні черги з охочих покинути окупований півострів після серії вибухів на базах російських військ.

Про це пише Sky News з посиланням на свідчення кремлівських пропагандистів з місця.

Протягом останніх годин на мосту, що з’єднує Росію та півострів, спостерігається рекордний рух автотранспорту.

"Очевидно, що рух людей відбувається після того, як вранці у Джанкойському районі вибухнув склад боєприпасів. Окупаційна "влада" Криму також повідомляє про призупинення поїздів через пошкодження залізничних шляхів", - пишуть британські журналісти.

Керченським мостом минулої доби в обидва боки проїхали близько 38,3 тисячі автомобілів, що є новим добовим рекордом трафіку.

Вибухи в Криму: що відомо

Сьогодні вранці окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.

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