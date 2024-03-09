РФ може спробувати відремонтувати свої НПЗ, але через санкції це займе багато часу.

Напередодні президентських виборів у Росії, які пройдуть 15-17 березня, російський уряд буде особливо вразливим до цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку. Ситуація ставатиме гіршою через атаки українських БПЛА.

Як повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, з 1 березня Росія була змушена запровадити шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту. Таким чином було відновлено експортне ембарго, яке діяло з 21 вересня по 17 листопада 2023 року.

На думку британців, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по заводах по всій Росії. Очікується, що заборона експорту зменшить тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ.

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Однак, зазначає Міноборони Британії, ремонт займе більше часу, ніж зазвичай. Цьому сприяють західні санкції, які перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

Удари по нафтопереробній галузі РФ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк наприкінці лютого заявив, що за останні два місяці багато нафтопереробних потужностей ворога було успішно вражені. По суті, на третину ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів

Як повідомляв УНІАН, в краснодарському краї РФ виникла пожежа на території нафтопереробного заводу "Ільський". Також внаслідок атаки горів НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", який є найбільшим виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

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