В Краснодарському краї РФ вирує пожежа на території нафтопереробного заводу "Ільський". Загорянню передувала серія вибухів.
Про це повідомляє ASTRA. Зазначається, що пожежа вирує в Сіверському районі Краснодарського краю. Перед цим очевидці чули звуки, схожі на проліт безпілотників.
В оперативному штабі регіону зазначили, що загоряння сталося в ніч проти 9 лютого біля 2:00.
"До 3-ї години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", – йдеться в повідомленні.
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В ніч на 9 лютого пожежа вирувала і в російській столиці. На півночі Москви вогонь охопив дах багатоповерхівки. Евакуювали сотні людей.
Повідомлялося, що площа загоряння становить біля 4 тисяч квадратних метрів. До гасіння вогню залучили навіть авіацію. У московський пабліках писали, що на місці працюють два вертольоти Ка-32.
Також 8 лютого в Пермському краї Російської Федерації спалахнула потужна пожежа. Після вибуху на газопроводі там загорівся вантажний потяг. Зазначалося, що вогонь перекинувся на житлові будинки. Три будівлі вигоріли вщент.