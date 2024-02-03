Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

У Росії цієї ночі, 3 лютого, знову було гучно. Безпілотники атакували одразу дві області країни-агресорки - Бєлгородську та Волгоградську.

Як пишуть російські ТГ-канали, палає НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Це підтверджують і у МНС Волгоградської області.

Зазначається, що в результаті падіння дрона на територію найбільшого виробника нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ стався вибух. Вогонь поширився на 300 квадратних метрів, на місці працюють відповідні служби, які намагаються його загасити.

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"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram, що системами протиповітряної оборони нібито був ліквідований дрон літакового типу у Новооскольському міському окрузі. Постраждалих нібито немає.

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться в повідомленні чиновника.

Атаки дронів на Росію

Як повідомляв УНІАН, дещо раніше СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області.

25 січня нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край) атакували безпілотники. Джерела підтверджують, що "саме безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт".

У ніч на 31 січня на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі упав дрон. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Bloomberg писав, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля, який отримує близько 30% загальних бюджетних надходжень від енергетичної галузі.

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