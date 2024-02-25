За допомогою дронів також знищено або пошкоджено 11 ворожих кораблів.

Останні два місяці багато нафтопереробних потужностей ворога було успішно вражені. Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Крайні два місяці багато нафтопереробних потужностей ворога було успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопроодуктів, а 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів", – наголосив він.

За його словами, СБУ сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на тимчасово окупованих території, і в тилу ворога в РФ.

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Він додав, що була надважлива задача для роботи на морі. Було створено декілька цікавих нових розробок, а саме два надводних дрони. Один з них – Sea Baby, який використовується не лише в режимі камікадзе, але й для дистанційного мінування і для інших заходів. За допомогою цього дрону було вражено 11 ворожих кораблів, частина з яких фактично ушкоджені безповоротно, а частина перебуває на ремонті в російських доках і не за один-два роки зможуть вийти в море.

Він нагадав, щоза допомогоюю цих дронів було успішно вражено Кримський міст.

"Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі він не використовується для логістики, тобто для переміщення зброї, засобів ураження, їх БК. Це все вони тягнуть за рахунок паромних переправ", – зазначив Малюк.

Він розповів, що вперше міст вразили ще 8 жовтня 2022 року. Розповів, що тоді зайшли з суші, а цією операцією займався особисто з двома надійними побратимами.

Також зазначив, що Україною застосовується і морський надводний типу "Мамай".

Атаки українських безпілотників на НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 9 лютого, на території Російської Федерації під атакою безпілотних апаратів опинилися не тільки Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї.

На територію нафтобази в Орловській області впав ще один безпілотний літальний апарат.

Джерела УНІАН повідомляли, що Служба безпеки України провела операцію, атакувавши безпілотниками не тільки Ільський, а й Афіпський нафтопереробний завод. За їхніми даними, в результаті удару була вражена установка первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік, без якої окупанти не зможуть виробляти дизпаливо для своєї армії.

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