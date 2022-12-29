Внаслідок падіння уламків було пошкоджено паркан приватного будинку, автомобіль та гараж.

У російському Енгельсі біля аеродрому стратегічної авіації РФ пролунали вибухи.

На території району спрацювала система ППО. Про це заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, пише "РБК".

"Знищено невідомий об'єкт. На місце направлено оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає", - сказав він.

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Пізніше, як пишуть росЗМІ, Бусагін заявив про збиття БПЛА в районі Енгельса. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено паркан приватного будинку, автомобіль та гараж. Крім того, в одному з будинків вибило вікно на балконі.

Вибухи в Енгельсі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 грудня в Росії вперше прозвучали вибухи на авіабазі "Енгельс" в Саратовській області. Тоді постраждали російські військові літаки.

Вже 26 грудня на аеродромі в Енгельсі знову пролунали вибухи. Міноборони Росії тоді заявило, що вибух стався "через падіння уламків збитого українського безпілотника". Внаслідок інциденту загинуло декілька людей.

У четвер, 29 грудня, над Енгельсом знову спрацювала система ППО. У британській розвідці вважають, що періодичні вибухи на аеродромах на території РФ свідчать про проблеми з наявними в державі засобами ППО.

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