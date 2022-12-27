Привабливість знищення ракетного потенціалу РФ на її ж території переважує будь-які ескалаційні побоювання.

Україна завдає більш рішучих ударів по цілях у глибині російської території. За оцінками Києва, збройні сили РФ ведуть бойові дії на межі своїх звичайних можливостей.

Поки українські удари по аеродромах в серці Росії, нібито не завдали значної шкоди, пише The New York Times. Але ці атаки змусили Росію перемістити літаки далі на схід, що потенційно ускладнило терористичну кампанію з завдавання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

NYT зазначає, що Росія запускає крилаті ракети з бомбардувальників, які злітають із постраждалих аеродромів. Більш того, вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети на землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті.

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Враховуючи широко поширену в Києві серед чиновників і цивільних думку про те, що Росія не може зробити Україні більше, ніж вона вже робить, якщо не брати до уваги ядерної інтенсифікації, привабливість знищення ракетного потенціалу РФ на її ж території переважує будь-які ескалаційні побоювання.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що українські військові без коливань завдають ударів по аеродромах, паливних сховищах і складах з боєприпасами, які є законними військовими цілями.

Завдавання ударів по об'єктах у Криму і транскордонні артилерійські дуелі стали звичайною справою, оскільки війна наблизилася до Росії і тимчасово окупованого півострова. "Ніякої реакції. Чому? Тому що у росіян просто немає для цього можливостей", - зазначає Грабський.

NYT зазначає, що дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Вибухи на російських авіабазах

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Росії пролунали вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області і на авіабазі "Дягілєво" у Рязані. Три людини загинули в результаті вибуху бензовоза, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені. А 26 грудня на аеродромі в Енгельсі знову пролунали вибухи. Міноборони Росії підтвердило це і заявило, що вибух стався "через падіння уламків збитого українського безпілотника". Офіційно повідомляється про кількох загиблих.

Тим часом у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що росіяни розосередили літаки з аеродрому "Енгельс" після вчорашніх вибухів. Завдяки цьому активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена. На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, останні вибухи в Енгельсі завадили планам Росії завдати масованого ракетного удару по Україні 26 грудня.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноброни України Кирила Буданова, у Росії залишилося ракет на два-три масованих удари по Україні. Після чого ракети у РФ в принципі закінчаться. Він зазначив, що росіяни бережуть ракети "Кинджал" через їхню обмежену кількість.

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