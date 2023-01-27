Мова йде про підрозділи, що воюють у Донецькій та Луганській областях.

У передових підрозділах окупаційних військ не вистачає близько 40% молодших командирів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляють у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України. Зокрема, за його словами, нестача спостерігається у ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

"Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає", – пояснив Черняк.

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Саме тому, як зазначив представник ГУР, мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями, і на їхнє місце присилають нове "гарматне м'ясо", уточнив представник воєнної розвідки України.

Також, за його словами, проблеми з керівництвом у російській армії є і на вищих рівнях.

"Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися", – сказав він.

Проблеми в армії РФ

Раніше заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що армія РФ в Україні має проблеми з бронетехнікою, боєприпасами, артилерією та особовим складом.

Крім того, експерти відзначають проблему з дезертирством у лавах ЗС РФ.

Нещодавно російські мобілізовані записали відеозвернення, у якому пожалілися на те, що командир хоче звинуватити їх у дезертирстві. За їх словами, їм обіцяли службу у "теробороні", але кинули на фронт.

За даними The Times, російська влада хоче відправити на війну в Україну до 500 тисяч осіб.

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