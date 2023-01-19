Російські мобілізовані заявили, що відступили зі своїх позицій на фронті за наказом командира, а тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві.
Звернення опублікувало видання "ПроГород". У ньому російські окупанти з Ярославської області розповідають, що командир роти віддав їм наказ про відступ з позицій через обстріл. "У свою чергу командування нас не прикривало і не давало нам ніякої підтримки. У нас були тільки автомати, а все інше озброєння було пошкоджено", - говорить один з них.
За словами загарбників, тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві, оскільки командир роти каже, що не віддавав такий наказ.
"Командуванню на нас наплювати. Нам з самого початку сказали, що ми будемо в теробороні. Починаючи від самого військкомату, де ми призивалися в Ярославській області. Але нас обманювали. Після прибуття ми ходили на штурми і сиділи на самих передніх краях фронту. Ніякої 3-4 лінії, про яку говорив президент, не було", - заявили солдати.
Повідомляється, що Ярославська військова прокуратура почала перевірку цього інциденту.
Мобілізація в Росії
Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року російський президент Путін оголосив про часткову мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі.
Наприкінці року в Міноборони України попередили росіян, що Кремль може вже в січні закрити кордони і почати нову хвилю мобілізації.
За даними The Times, влада РФ хоче відправити на війну в Україну до 500 тисяч осіб.
Колишній чиновник Кремля розповів журналістам WSJ, що внутрішнє опитування російської влади говорить про те, що громадяни РФ стерплять ще один раунд мобілізації.