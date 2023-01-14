У російських регіональних військкоматах йде серйозна підготовка, повідомляють джерела видання.

Російська Федерація готується оголосити нову хвилю мобілізаціїз метою відправити на фронт до 500 тисяч осіб.

Як повідомляє британська газета The Times, посилаючись на дані західної розвідки, рішення може бути прийнято протягом найближчих декількох тижнів.

Нібито до квітня, коли погода стане більш сприятливою, росіяни хочуть відправити на фронт до півмільйона людей для "нового масштабного наступу".

Відео дня

"У російських регіональних військкоматах йде серйозна підготовка, Кремль провів закрите опитування. Громадяни Росії стурбовані війною, але вони також не хочуть миритися з поразкою", – сказав виданню неназваний чиновник.

Нова мобілізація в Росії

Наприкінці вересня РФ оголосила часткову мобілізацію з метою призвати 300 осіб. На тлі мобілізації, за даними росЗМІ, з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн чоловіків. За місяць міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував про підсумки мобілізації, проте мобілізаційні заходи в країні після цього не припинили.

Незабаром мобілізованих почали відправляти на фронт. Вони не отримували належної підготовки і отримували убоге забезпечення.

Українська розвідка повідомляла, що вже 15 січня країна-агресор, яка зазнає значних втрат у війні проти України, може почати нову хвилю мобілізації.

Генштаб інформував, що Кремль вже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків з країни на тлі мобілізації. Крім того, з кінця грудня багатодітні батьки в РФ не мають права на отримання відстрочки від мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: