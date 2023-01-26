Супротивника підвели надувні танки, поділилися у Генштабі.

На Запорізькому напрямку російські окупанти використовують гумові танки.

Гумові вироби загарбників здулися, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у четвер, 26 січня, на своїй сторінці у Facebook. Також Генштаб показав фотографії здутих ворожих танків.

У Генштабі додали, що несправжні танки РФ здуваються і не виконують своє головне завдання.

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"Російська армія "здулась" на Запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів"... Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку - сьогодні це варто знати

20-21 січня ворог зазнав втрат під час спроби наступу біля села Малі Щербаки. Внаслідок бою з українськими воїнами ліквідовані 16 супротивників, а ще десятки - поранені.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, супротивники брешуть про наступ у Запорізькій області, щоб приховати невдачі у районі міста Бахмут Донецької області.

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