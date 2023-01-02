Воєнна розвідка України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил РФ.

Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну. Втім, воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв – сказав Скібіцький.

Крім того, українські розвідники слідкують за активними заходами, яке може здійснювати 12-те Головне управління Міноборони агресора – саме це відомство відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї, пояснив Скібіцький.

Він додав, що цей процес не простий, але в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року й раніше.

Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії – підсумував представник розвідки.

Ядерний шантаж Росії

Росія регулярно погрожує застосуванням "ядерки". Зокрема цю тему дуже любить екс-президент РФ Дмитро Медведєв. А сам Володимир Путін 7 грудня порушив тему ядерної зброї, наголосивши, що така загроза для світу існує. "Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він і додав, що "загроза ядерної війни наростає, нічого приховувати".

Втім, з того часу Росія припинила погрожувати ядерним ударом. Зокрема, після того, як Китай зробив їй зауваження, каже секретар РНБО Олексів Данілов. Він наголосив, що Китай може впливати на Кремль в питаннях війни проти України. "Фактично, РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", – наголосив секретар РНБО.

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