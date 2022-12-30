Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія припинила погрожувати ядерним ударом після того, як Китай зробив їй зауваження.
"Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю", - сказав Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.
Він наголосив, що Китай може впливати на Кремль в питаннях війни проти України. "Фактично, РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", - наголосив секретар РНБО.
Данілов переконаний, що Захід помилився, зробивши з РФ монополіста в питанні безпекової ситуації на пострадянському просторі (крім країн Балтії)
"Якщо на сьогодні не буде ситуації, пов’язаної з ліквідацією ядерної зброї на території Росії, то Україна і весь світ не зможуть жити в спокої. Тому що у божевільних потрібно забирати сірники, зброю та гострі предмети", - сказав секретар РНБО.
Ядерний шантаж
Росія регулярно погрожує застосуванням "ядерки". Зокрема на цю тему часто люить екс-президент РФ Дмитро Медведєв. А сам Володимир Путін 7 грудня порушив тему ядерної зброї, наголосивши, що така загроза для світу існує. "Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він і додав, що "загроза ядерної війни наростає, нічого приховувати".