Секретар РНБО переконаний, що Захід помилився, зробивши з РФ монополіста в питанні безпекової ситуації на пострадянському просторі.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія припинила погрожувати ядерним ударом після того, як Китай зробив їй зауваження.

"Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю", - сказав Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

Він наголосив, що Китай може впливати на Кремль в питаннях війни проти України. "Фактично, РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов переконаний, що Захід помилився, зробивши з РФ монополіста в питанні безпекової ситуації на пострадянському просторі (крім країн Балтії)

"Якщо на сьогодні не буде ситуації, пов’язаної з ліквідацією ядерної зброї на території Росії, то Україна і весь світ не зможуть жити в спокої. Тому що у божевільних потрібно забирати сірники, зброю та гострі предмети", - сказав секретар РНБО.

Ядерний шантаж

Росія регулярно погрожує застосуванням "ядерки". Зокрема на цю тему часто люить екс-президент РФ Дмитро Медведєв. А сам Володимир Путін 7 грудня порушив тему ядерної зброї, наголосивши, що така загроза для світу існує. "Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він і додав, що "загроза ядерної війни наростає, нічого приховувати".

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