Пізніше такі бази з'являться і в Україні.

В Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і ефірі телемарафону, пізніше такі бази з'являться і в Україні.

За його словами, центр підготовки необхідно забезпечити авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також двомісними навчально-бойовими літаками F-16.

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"Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру", - додав речник ПС ЗСУ.

Навчання українських пілотів

Як відомо, союзники України створили коаліції для навчання ЗСУ на згаданих винищувачах. Відповідний меморандум підписали 11 країн в липні 2023 року.

10 жовтня президент Володимир Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Наприкінці жовтня США розпочали навчання українських пілотів польотів на F-16. Вони почали працювати на авіатренажерах, але незабаром мають пересісти на літаки.

Як повідомляв УНІАН вже 7 листопада, в Румунію для проведення таких же навчань прилетіли перші винищувачі F-16 для України.

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