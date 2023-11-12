За даними інформованих джерел, спробу підпалу здійснила 62-річна жінка.

У тимчасово окупованому Севастополі намагалися підпалити військову комендатуру.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, вчора ввечері, в районі 19.00 на вулиці Леніна, у двері організації армійського правопорядку прилетіла пляшка з коктейлем Молотова.

"Вогонь встигли згасити військові, вони ж і схопили палія - запальну суміш кинула 62-річна місцева мешканка Наталія Будянська", - пише видання.

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Про мотиви жінки не зазначається. Інших деталей інциденту немає. Втім, окупанти про спробу підпалу мовчать.

Останні вибухи у Криму

10 листопада в результаті нічної операції було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття.

Військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що російська ППО не може перехоплювати ракети, якими Україна бʼє по військовим обʼєктам окупантів у Криму.

Згодом представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов заявив, що знищені в окупованому Криму два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ були важливими для ворога. Вони виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

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