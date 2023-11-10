Українські воїни ліквідували сина зрадниці України Юлії Пастухової, яка перейшла на бік окупантів під час анексії Криму.
Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", Пастухова - зрадниця українського народу, мічман Секретного відділу однією з частин ВМС ЗС України ще у вільному Севастополі. В 2014 році вона зрадила присязі народу України та перейшла на бік ворога.
"На той час вона виховувала сина (14 років). Минуло 8-м років, і син добровільно відправився воювати проти України. І як результат - свіжо-спеченного окупанта було ліквідовано під Херсоном. Доля колаборантів зрадників і колаборантів сумна", - пише "Штірліц".
В місцевих севастопольських пабліках Пастухова пишається тим, що її син загинув у війні проти України, - "за ідею, за родіну".
Як зазначив офіцер, у Пастухової народився ще один син, йому більше року. "Цікаво, коли він досягне зрілості, - відправить вона його виконувати злочинні накази Кремля, чи можливо щось дійде до її хворого мозку?", - додав він.
Втрати РФ в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 309520 (+800 за минулу добу) осіб.
Крім того, на поточний момент знищено 322 російські військові літаки, 324 гелікоптери, 20 кораблів/катерів та один підводний човен.