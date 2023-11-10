У 2014 році мати загарбника зрадила присязі та стала на бік окупантів.

Українські воїни ліквідували сина зрадниці України Юлії Пастухової, яка перейшла на бік окупантів під час анексії Криму.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", Пастухова - зрадниця українського народу, мічман Секретного відділу однією з частин ВМС ЗС України ще у вільному Севастополі. В 2014 році вона зрадила присязі народу України та перейшла на бік ворога.

"На той час вона виховувала сина (14 років). Минуло 8-м років, і син добровільно відправився воювати проти України. І як результат - свіжо-спеченного окупанта було ліквідовано під Херсоном. Доля колаборантів зрадників і колаборантів сумна", - пише "Штірліц".

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В місцевих севастопольських пабліках Пастухова пишається тим, що її син загинув у війні проти України, - "за ідею, за родіну".

Як зазначив офіцер, у Пастухової народився ще один син, йому більше року. "Цікаво, коли він досягне зрілості, - відправить вона його виконувати злочинні накази Кремля, чи можливо щось дійде до її хворого мозку?", - додав він.

Втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 309520 (+800 за минулу добу) осіб.

Крім того, на поточний момент знищено 322 російські військові літаки, 324 гелікоптери, 20 кораблів/катерів та один підводний човен.

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