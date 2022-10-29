Росіяни перекрили рейд в Севастополі, що забезпечує зв'язок між північною і південною частинами міста.

Вранці, 29 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

На опублікованих відео видно роботу російської ППО в бік моря, після чого автор зйомки вигукнув: "Щось вибухнуло, щось й*бнуло!".

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За словами місцевого "гауляйтера" Михайла Развожаєва, кораблі Чорноморського флоту відбивали нібито атаку безпілотників у Севастопольській бухті.

Ніяких пошкоджень в самому місті немає, заявляв окупант.

Росіяни перекрили рейд у Севастополі. Не ходять ні пороми, ні катери, повідомляє пропагандистський ресурс "ТАСС". Рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв'язок між північною і південною частинами міста.

Вибухи в Криму - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

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