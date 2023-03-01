Окупанти намагаються діяти малими групами, оскільки в них не вистачає людей та професійних командирів.

На Донеччині в районі Бахмута противник безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба.

"У районі відповідальності нашої бригади інтенсивність боїв залишається активною, штурмові групи противника регулярно пробують прорвати наші позиції, але їм нічого не вдається", - сказав він.

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За словами військового, окупанти намагаються діяти малими групами, оскільки в них не вистачає людей та професійних командирів.

"У них просто немає достатньої комунікації для управління боєм, тому коли такі малі групи висуваються в бій, вони самостійно приймають рішення, є випадки, що вони навіть здаються в полон", - сказав він.

Ситуація під Бахмутом

У Генштабі повідомили, що ворог не припиняє штурм Бахмута та продовжує наступ на Бахмутському напрямку.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби ЗСУ понад 85 атак противника.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що РФ відправила найбільш підготовлені підрозділи "вагнерівців" для штурму Бахмута.

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