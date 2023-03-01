Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України.

За минулу добу російські окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаударів по території України.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням 2 БпЛА "Шахед-136". Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі також наголосили, що рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України. Водночас наші воїни завдали 11 ударів по районах зосередження окупантів.

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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів", - розповіли у зведенні.

Тим часом на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Війна в Україні: останні новини

Керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що новий масований ракетний удар по території України може статися упродовж найближчих двох діб.

Водночас під Бахмутом тривають пекельні бої. Військовий 93-ї бригади "Холодний Яр" Андрій Бабичев заявив, що ситуація там зараз дуже важка. Ворог веде вогонь по місту з усього наявного озброєння та підтягує туди живу силу.

Розвідка НАТО спрогнозувала, що воєнні дії на території України не завершаться до кінця 2023-го року. Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ.

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