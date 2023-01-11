Вдалу операцію вдалося здійснити завдяки ефективній аеророзвідці.

Українські прикордонники та воїни однієї з механізованих бригад ЗСУ вибухово зустріли "вагнерівців" у Соледарі.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, на початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад стримували ворожий наступ на Соледар Донецької області.

"Наша аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії. Наблизившись до позицій наших оборонців, "вагнерівці" потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат. Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташечка", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в ДПСУ, ефективна аеророзвідка – ключ до успіху на полі бою.

Бої за Соледар: головні новини

Вже кілька місяців поспіль російські окупанти намагаються захопити Бахмут та Соледар на Донбасі. Бахмутський напрямок у Генштабі називали найважчим. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Соледарі тривають важкі бої, а російські окупанти зазнають великих втрат.

Згодом росіяни почали розповсюджувати інформацію про захоплення міста. Втім, аналітики Інституту вивчення війни спростували цю інформацію. Як пояснили експерти, навіть якщо рашисти знімали відео в центрі Соледара, то це не означає, що вони встановили контроль над містом.

Дещо раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в Соледарі, де точаться важкі бої, наразі перебуває понад півтисячі цивільних. Здебільшого це люди старші 50 років.

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