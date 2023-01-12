За даними інформованого джерела, місто стало для Пригожина настільки бажаним трофеєм, що втрати він більше не рахує.

Хоч ПВК "Вагнер" вже кілька днів звітує про захоплення Соледару Донецької області, у найманців "кухаря Путіна" не все легко. Місто стало для нього настільки бажаним трофеєм, що втрати він більше не рахує.

Як повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", у Соледарі "повний жах". Поспіх з оголошенням повного захоплення міста призвів до того, що "діяти приходиться на межі можливостей".

"Вагнерівців" у прямому розумінні штовхають у спину, туди погнали всіх - якщо вже особисто Пригожин оголосив про повне взяття, то ціна питання більше ролі не гратиме. Втрати для такої маленької ділянки фронту дикі", - повідомило джерело каналу.

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Як зазначив співрозмовник каналу, поразку "Вагнера" в Соледарі Міноборони РФ використовує проти особисто Пригожина. Постачання снарядів у ПВК не те що не покращать, а й взагалі знизять.

"Не здивуюсь, якщо ті командири, які вчора відзвітували Пригожину, що вже повністю все взято і залишилося кілька годин, ось ці командири вже цілком могли бути переведені в штурмовики", - каже джерело.

Битва за Соледар

Жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. Ворог намагається безуспішно прорвати українську оборону і захопити Соледар, проте несе великі втрати.

Російські окупанти не змогли прорвати українську оборону і зайти в тил захисникам міста. Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перекочувала під Соледар.

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