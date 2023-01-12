У російських вантажоперевізників з'явився постійний клієнт, який добре платить.

"Група Вагнера" перевозить по Росії тіла вбитих найманців, використовуючи для цього звичайних далекобійників. Про це повідомляє видання "Обережно, новини".

За інформацією журналістів, відповідні замовлення щодня з'являються на біржах для комерційних перевізників.

"Вага - 6 тонн, об'єм – 82 кубометри. Вантаж 200", - типове замовлення, знайдене журналістами на одній з бірж для вантажоперевізників.

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Цей вантаж необхідно перевезти з Ростова-на-Дону в місто Балашиха неподалік від Москви. Точка доставки - адміністрація місцевого округу. Пропонована замовником плата - 60 тисяч рублів "готівкою і без торгу". Від виконавця потрібна вантажівка-рефрижератор. Зазначено, що вантаж упакований в "суцільнометалеву оболонку".

В якості замовника позначена ростовська транспортна фірма "Дисавтотранс" – очевидний посередник, який лише розміщує чужі замовлення на біржі. Там журналістам прямо підтвердили, що працюють з "групою Вагнера".

"Взагалі, це, напевно, якесь оборонне замовлення. Це вагнерівці", - заявили там.

Також в компанії чесно зізнаються, що такі замовлення через них проходять "майже кожен день". Ніякого супроводу далекобійнику, що бере замовлення, не надають, але і проблем з поліцією на постах теж немає, оскільки для вантажу даються супровідні документи з моргу.

Участь вагнерівців у війні проти України

Створена російським олігархом Євгеном Пригожиним приватна армія, відома як "група Вагнера" або "ПВК Вагнер", стала однією з головних ударних сил Росії у війні проти України. За оцінками експертів, вагнерівці можуть становити близько чверті від усіх російських сил в Україні.

Характерним елементом бойової тактики "групи Вагнера" є закидання українських позицій "гарматним м'ясом". Особливо високими втрати найманців стали в ході битви за Соледар.

Загиблих вагнерівців, більшість з яких є вчорашнім "зеками" з російських в'язниць, ховають в Росії "без зайвого шуму".

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