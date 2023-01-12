Російські війська прагнуть створити прорив в українських позиціях і зайти в тил захисникам міста.

Українські сили ведуть запеклі бої за утримання Соледара, російські окупанти не змогли прорвати українську оборону зайти в тил захисникам міста. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни зосередили основні зусилля на захопленні Соледара. За добу супротивник 91 раз атакував місто артилерією, але українські артилеристи б'ють у відповідь. За даними Череватого, за добу загарбники втратили понад 100 осіб тільки від ударів української артилерії.

"Ворог в цілому на Бахмутському напрямку намагається робити спроби заволодіти ініціативою, продовжує свої спроби штурмувати, але йому це не вдається, не вдається прорвати оборону і вийти нам в тил", – заявив спікер.

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Битва за Соледар-поточна ситуація

Протягом останніх двох тижнів російський агресор намагається масованим штурмом захопити місто Соледар. Без контролю над цим населеним пунктом йому не вдасться просунутися вглиб Донецької області.

У даний час між українськими Силами оборони і російськими військами йдуть запеклі бої за контроль над містом. У Міноборони заявляють про важкі втрати противника.

Супутникові знімки показують, що в результаті боїв Соледар був практично знищений і являє собою лише руїни.

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