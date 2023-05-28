Безпілотник вибухнув незабаром після виявлення.

У Красноармійському районі Краснодарського краю Росії впав і вибухнув безпілотник, пишуть російські Telegram-канали Shot і Baza.

Повідомляється, що дрон виявили під час робіт на полі сільгоспкомпанії ТОВ "Кубріс" вранці 28 травня. Незабаром після виявлення безпілотник вибухнув.

"Через годину, коли на місце виявлення безпілотника вже почали з'їжджатися співробітники поліції і спецслужб, дрон вибухнув. За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав", – пише Baza.

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Примітно, що від поля, розташованого поблизу станиці Полтавської, де впав дрон, до лінії фронту – майже 300 кілометрів.

Інциденти на Кубані - що повідомлялося

У березні повідомлялося про вибухи в районі вищого військового авіаційного училища у Краснодарському краї.

На початку місяця Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, який забезпечує паливом Чорноморський флот країни-агресора, двічі був атакований - 4 і 5 травня.

На цьому тижні Краснодарський край також був атакований двічі. 26 травня безпілотники атакували сам Краснодар, в ніч на 28 травня – Ільський НПЗ.

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