У МНС заявили, що пожежа сталася в полі.

У російському Краснодарі 3 березня сталася пожежа, перед цим місцеві жителі чули гучні вибухи.

Вдень у соцмережах з'явилися відповідні фотографії. Повідомлялося, що пожежа почалася на території вищого військового авіаційного училища льотчиків імені А.К. Сєрова. Адміністрація Краснодара в Telegram повідомила, що на єдину чергово-диспетчерську службу повідомлень про події не надходило. "Імовірно, "бавовна" - перехід літака в надзвукову швидкість", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в МНС спочатку сказали виданню "Блокнот Краснадара", що направляються на ліквідацію загоряння в полі, проте пізніше заявили, що "зона загоряння знаходиться в зоні відповідальності іншого відомства".

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В училищі імені А.К. Сєрова заявили, що на території установи, аеродрому та прилеглих землях не було ні пожежі, ні вибухів.

Вибухи і пожежі в Росії

Як відомо, після початку повномасштабної війни жителі Росії неодноразово повідомляли про "хлопки" і вибухи на території РФ.

У грудні Росія звинуватила Україну в атаці на аеродроми під Рязанню і в Енгельсі. Тоді повідомлялося про пошкодження 2 Ту-95.

Того ж місяця сталася пожежа на аеродромі в Курську і на заводі "Зірка" в Санкт-Петербурзі.

Також нещодавно повідомлялося про гучні вибухи та пожежу на військовому аеродромі в Єйську, Краснодарський край.

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