Ранок в Росії почався з бавовни в Краснодарі, куди прилетіли безпілотники.

Рано вранці невідомі безпілотники атакували місто Краснодар в Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформацію підтверджує місцева влада.

За інформацією телеграм-каналу Baza, рано вранці місто було атаковане двома безпілотниками. Стверджується, що один безпілотник був збитий, а другий, ймовірно, досяг призначеної йому цілі.

Опубліковані відео, записані місцевими жителями, також підтверджують, що один з безпілотників влаштував потужний вибух. При цьому публікуються фото, на яких зображений пошкоджений фасад "будівлі МТС".

Відео дня

Мер Краснодара Євген Наумов заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок – вибито вікна, пошкоджено покрівлю. Постраждалих немає. Про більш серйозні руйнування нічого не повідомляється.

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Пізно ввечері в Ростовській області "бавовна" заглянула на військовий аеродром у Морозовську. Телеграм-канали опублікували вражаючі кадри атаки на об'єкт. Стверджується, ніби була збита "українська ракета".

А днем раніше кремлівські пропагандисти під час зйомок біля позицій російських сил у Білгородській області потрапили під обстріл, як вони стверджують, українських військ. "Воєнкори" стверджують, що артилерійський обстріл був здійснений на КПП в Козинці – неподалік від російсько-українського кордону.

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