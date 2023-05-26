Рано вранці невідомі безпілотники атакували місто Краснодар в Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформацію підтверджує місцева влада.
За інформацією телеграм-каналу Baza, рано вранці місто було атаковане двома безпілотниками. Стверджується, що один безпілотник був збитий, а другий, ймовірно, досяг призначеної йому цілі.
Опубліковані відео, записані місцевими жителями, також підтверджують, що один з безпілотників влаштував потужний вибух. При цьому публікуються фото, на яких зображений пошкоджений фасад "будівлі МТС".
Мер Краснодара Євген Наумов заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок – вибито вікна, пошкоджено покрівлю. Постраждалих немає. Про більш серйозні руйнування нічого не повідомляється.
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Пізно ввечері в Ростовській області "бавовна" заглянула на військовий аеродром у Морозовську. Телеграм-канали опублікували вражаючі кадри атаки на об'єкт. Стверджується, ніби була збита "українська ракета".
А днем раніше кремлівські пропагандисти під час зйомок біля позицій російських сил у Білгородській області потрапили під обстріл, як вони стверджують, українських військ. "Воєнкори" стверджують, що артилерійський обстріл був здійснений на КПП в Козинці – неподалік від російсько-українського кордону.