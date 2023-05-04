Безпілотники атакували завод в Ростовській області і черговий НПЗ в Краснодарському краї. Ще один дрон-розвідник пролетів понад 5 км вглиб РФ і міг вивідати позиції окупантів.

Росіяни скаржаться на масовану атаку невідомих безпілотників вранці 4 травня 2023 року. Повідомляється про велику пожежу на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї.

Як пише пропагандистський Telegram "Mash", "українські" БПЛА були виявлені над Воронезькою і Бєлгородською областю. У Бєлгородській області дрон "Shark" пролетів близько 5,5 км вглиб російської території, після чого нібито був збитий і впав у поле.

Shark призначені для розвідки і коригування напрямку ударів ракет. "Така оптика могла розкрити російські позиції на кілька кілометрів", - переймаються росіяни.

Відео дня

Крім того, ще один безпілотник атакував завод у Ростовській області. За словами губернатора, БПЛА врізався у споруджувані конструкції міжцехової естакади Новошахтинського заводу нафтопродуктів в районі села Киселівка.

Після зіткнення безпілотник вибухнув. Пожежу, що виникла через це, нібито відразу ж загасили. Постраждалих немає.

Кульмінацією нібито масованого пуску БПЛА стала пожежа на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї. Російські Telegram пишуть про загадкові "хлопки", і пов'язують це з атакою дронів. Станом на 4:00 ранку площа пожежі становила, як пишуть кремлівські ЗМІ, 400 квадратних метрів, всього у палаючому резервуарі було 4,5 тисячі кубометрів дизпалива.

Вибухи в Росі ї- останні новини

На тлі нових ударів РФ по Україні територію самої Росії почали масово атакувати невідомі безпілотники.

Напередодні на "дощ" БПЛА скаржилися влади Бєлгородської і Брянської народних республік. 3 травня дрон вдарив по військовому аеродрому росіян під Брянськом і пошкодив військово-транспортний літак.

Того ж дня, вранці в середу, було атаковано НПЗ біля Кримського мосту, що постачав Чорноморському флоту паливо. Пізніше, близько 10 00 ранку, стало відомо, що РФ згорнула всі "Калібри" в Чорному морі. .

Вже вдень Москва почала істерику через "хлопки" у центрі столиці. Стверджувалося, що два БПЛА атакували Кремль, але були збиті над дахом однієї з веж. Росія звинуватила Україну в спробі замаху на Путіна. Однак Інститут вивчення війни зазначає, що є всі ознаки того, що атаку влаштував сам Кремль, щоб мобілізувати суспільство.

Вас також можуть зацікавити новини: